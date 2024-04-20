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Двоє чоловіків розстріляли поліцейських на Вінниччині: подробиці

20 квітня 2024, 13:48

Двоє чоловіків розстріляли поліцейських на Вінниччині: подробиці

Двоє чоловіків розстріляли поліцейських на Вінниччині: подробиці

Невідомі у військовій формі розстріляли поліцейських поблизу села Яланець у Вінницькій області. Це сталося у ніч проти 20 квітня. Вогонь правоохоронців відкрили після того, як вони зупинили автомобіль.

 Судячи з відео, яке публікують ЗМІ, поліцейські попросили їх відкрити ящики, які знаходились у багажнику. Нападники вдали, що шукають ніж для того, щоб відкрити ящики, а потім почали стріляти в працівників поліції.

Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький, його напарника поранено.

 На території Вінницької та Одеської областей запроваджено поліцейську операцію.

 За даними Нацполіції, вже вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину, вживаються заходи щодо встановлення їхнього місцеперебування та затримання.

ЗМІ пишуть, що підозрювані — військовослужбовці ЗСУ — батько Валерій Василаке та син Віталій Василаке.

 Пізніше було оприлюднено відео з боді-камери правоохоронця та з'явилася інформація, що до нападу можуть бути причетні двоє діючих військовослужбовців, батько та син.

 Командування військ Оперативного командування «Південь» заявило, що сприяє правоохоронним органам у пошуку та затриманні підозрюваних.

Командування підкреслило, що підозрювані у скоєнні злочину особи «вже більше року не мають відношення» до 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

«Дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28 ОМБр. Не розповсюджуйте неправдиву інформацію», — наголошується в заяві 28-го ОБМР.

В Офісі генерального прокурора України заявили, що перевіряють причетність до скоєння злочину двох військовослужбовців та повідомили про відкриття кримінального провадження.

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