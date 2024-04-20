Армія РФ завдала ракетного удару по Одесі: Є постраждалі та руйнування

Наслідки обстрілу в Одесі. Фото: ОВА

Армія Росії завдала ракетного удару по Одесі. Є руйнування у приватному секторі, постраждали троє людей, включаючи дитину. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Внаслідок удару виникли пожежі у приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких були жінка з дитиною. Їх удалося врятувати.



Постраждалі двоє дорослих відмовилися від госпіталізації. Трирічна дитина доставлена до лікарні.



Оновлено. Число постраждалих в Одесі зросло до 8 осіб, серед них двоє дітей. Про це повідомив Офіс генпрокурора.



Пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків.