Оккупанты утром атаковали Селидовскую громаду: есть жертвы и пострадавшие

Российская армия сегодня утром, 21 апреля, атаковала Селидовскую громаду Донецкой области. В результате ударов погиб один мирный житель, также известно о пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



Сообщается, что оккупанты в 6:40 нанесли удар по поселку Цукурино противорадиолокационной ракетой «Х-31П». Поврежден один двухэтажный жилой дом. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Кроме того, около 8:30 россияне атаковали город Украинск.



«В результате чего погиб один человек 1942 года рождения, ранены 4 человека. Повреждения получили 6 двухэтажных жилых домов», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что за 20 апреля российская армия снова атаковала Донетчину. В результате ударов двое гражданских травмированы. Информация о погибших не поступала.