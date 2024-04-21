Російські окупанти вранці атакували Селидівську громаду: є жертви та постраждалі

Російська армія сьогодні вранці, 21 квітня, атакувала Селидівську громаду Донецької області. Внаслідок ударів загинув один мирний житель, також відомо про постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



Повідомляється, що окупанти о 6:40 завдали удару по селищу Цукурине протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Пошкоджено один двоповерховий житловий будинок. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Крім того, близько 8:30 росіяни атакували місто Українськ.



«Внаслідок чого загинула одна людина 1942 року народження, поранено 4 особи. Пошкоджені 6 двоповерхових житлових будинків», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 20 квітня російська армія знову атакувала Донеччину. Унаслідок ударів двоє цивільних травмовані. Інформація про загиблих не надходила.