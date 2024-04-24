Российские военные совершили серию ударов по Херсонской области: один человек погиб и пятеро ранены

В результате ударов российских войск по Херсонщине: один человек погиб и пятеро ранены, информирует управление Нацполиции.
По деоккупированному Казацкому Каховского района войска России открыли огонь из минометов, погибла 82-летняя женщина.
Военные РФ также сбросили боеприпас с дрона на жилой квартал Берислава. В результате взрыва травмирован 62-летний мужчина, у него контузия и ранение рук.
«Ночью противник совершил атаку с дрона по Качкаровке, в результате взрыва ранена 43-летняя женщина. У пострадавшей взрывная травма, обломочные ранения головы и спины. Днем враг беспилотником атаковал Новокаиры. В результате взрыва поврежден автомобиль и ранен 70-летний мужчина», — рассказали в полиции.
Вдобавок в больницу обратилась 38-летняя женщина, у нее диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение предплечья после обстрелов Станислава, также медпомощь понадобилась 65-летнему мужчине с минно-взрывной травмой.
Напомним, из-за российских обстрелов в Херсоне постоянно растет число травмированных местных граждан, оккупанты наносят удары по жилым кварталам города.