Російські військові здійснили серію ударів по Херсонській області: одна людина загинула і п'ятеро поранені

Удари РФ по Херсонській області: 1 загиблий, 5 поранених. Фото: Нацполіція

Внаслідок ударів російських військ по Херсонщині: одна людина загинула та п'ятеро поранені, інформує управління Нацполіції.



По деокупованому Козацькому Каховського району війська РФ відкрили вогонь із мінометів, загинула 82-річна жінка.



Військові РФ також скинули боєприпас з дрона на житловий квартал Берислава. Внаслідок вибуху травмовано 62-річного чоловіка, у нього контузія та поранення рук.



«Вночі противник здійснив атаку із дрона по Качкарівці, внаслідок вибуху поранено 43-річну жінку. У потерпілої вибухова травма, уламкові поранення голови та спини. Вдень ворог безпілотником атакував Новокаїри. В результаті вибуху пошкоджено автомобіль та поранено 70-річного чоловіка», — розповіли в поліції.



До лікарні звернулася 38-річна жінка, у неї діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення передпліччя після обстрілів Станіслава, також медична допомога знадобилася 65-річному чоловікові з мінно-вибуховою травмою.



Нагадаємо, через російські обстріли в Херсоні постійно зростає кількість травмованих місцевих громадян, окупанти завдають удари по житлових кварталах міста.