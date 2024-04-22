Увеличилось число травмированных после обстрела РФ Днепровского района Херсона: детали

Результат обстрела РФ гражданской инфраструктуры в Херсоне. Фото: скрин из видео

Из-за российских обстрелов в Херсоне постоянно растет число травмированных местных граждан. Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин показал результат утренних обстрелов.







«На видео – Днепровский район Херсона после утренних обстрелов русской армии. На автобусной остановке под удар попала 44-летняя херсонка. Сейчас она находится в больнице со взрывчатыми и обломочными травмами. Накрыли огнем и частный дом. В доме выбило стекла, повреждены стены, кровля, ворота и гараж. Только с начала этого дня в Херсоне – четверо травмированных», — заявил Прокудин.



Ранее в Херсоне были госпитализированы еще двое мужчин 48 и 51 лет, у обоих взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, контузия.



Напомним, за прошедшие сутки противник обстреливал Нововоронцовку, Антоновку и город Херсон. Под вражеским огнем и авиаударами также оказались Казацкое, Берислав и Новоберислав.