В Мариуполе сносят дома и «кидают» на ремонтах — горсовет

В оккупированном в Мариуполе сносят разрушенные дома, оставляя горожан без жилья. Фото из открытых источников

В ходе блокады россияне разрушили 50 процентов многоэтажных домов Мариуполя. За время оккупации оккупанты снесли около 460 домов. И этот процесс не останавливается. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«В частности, захватчики демонтировали многоэтажку на бульваре Меотиды, 28 в Левобережном районе. Какие планы по данному земельному участку — оккупанты не сообщают. Но сейчас большинство «освобожденных» участков передаются подрядным компаниям для строительства ипотечного жилья для россиян», — говорится в сообщении.

В то же время мариупольцы, живущие в аварийных домах, не могут дождаться обещанных ремонтов. Так, на улице Красномаяцкой, 48 и 50 уже два года не могут отремонтировать дома.

«Рабочие разбегаются, так как не платят зарплату. Когда уже наконец наши дома доведут до нормального состояния? Все разрыто, детям невозможно выйти, приходится играть на дороге, где ездят машины», — возмущаются жители города.

Ранее сообщалось, что потерявшая дом жительница Мариуполя ночует под открытым небом.