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У Маріуполі зносять будинки та «кидають» на ремонтах — міськрада

25 квітня 2024, 07:45

У Маріуполі зносять будинки та «кидають» на ремонтах — міськрада

В окупованому Маріуполі зносять зруйновані будинки, залишаючи городян без житла. Фото з відкритих джерел В окупованому Маріуполі зносять зруйновані будинки, залишаючи городян без житла. Фото з відкритих джерел

Під час блокади росіяни зруйнували 50 відсотків багатоповерхових будинків Маріуполя. За час окупації окупанти знесли близько 460 будинків. І цей процес не зупиняється. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Зокрема, загарбники демонтували багатоповерхівку на бульварі Меотиди, 28 у Лівобережному районі. Які плани щодо цієї земельної ділянки — окупанти не повідомляють. Але зараз більшість «звільнених» ділянок передаються підрядним компаніям для будівництва іпотечного житла для росіян», — йдеться у повідомленні.

Водночас маріупольці, які мешкають в аварійних будинках, не можуть дочекатися обіцяних ремонтів. Так, на вулиці Червонотравневій, 48 та 50 вже два роки не можуть відремонтувати будинки.

«Робітники розбігаються, бо не платять зарплату. Коли вже нарешті наші будинки доведуть до нормального стану? Все розкопано, дітям неможливо вийти, доводиться грати на дорозі, де їздять машини», — обурюються мешканці міста.

Раніше повідомлялося, що мешканка Маріуполя, що втратила будинок, ночує просто неба.

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