Россия произвела оружия больше, чем нужно для ведения войны — Писториус

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия произвела оружия сверх нормы для ведения войны в Украине. Фото: Bild

Объемы произведенного в России оружия уже превышают потребности для продолжения войны против Украины. Таким образом Москва продолжает пополнять свои склады. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает телеканал N-TV.

Глава ведомства отметил, что после увеличения расходов на вооружение и учитывая то, что российская экономика стала на «военные рельсы» значительная часть всей продукции уже не идет на фронт, а попадает на склады.

Вместе с этим Писториус предостерег от дальнейших военных амбиций российского президента Владимира Путина. Он убежден, что у Путина могут быть планы новых эскалаций.

«Вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это, потому что у него есть планы или что-то может быть», — отметил министр обороны Германии.

Ранее сообщалось, что в России анонсировали появление зенитно-ракетного комплекса нового поколения.