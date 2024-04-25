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Росія виробила зброї більше, ніж потрібно для ведення війни — Пісторіус

25 квітня 2024, 10:57

Росія виробила зброї більше, ніж потрібно для ведення війни — Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Росія виробила зброї понад норму для ведення війни в Україні. Фото: Bild Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Росія виробила зброї понад норму для ведення війни в Україні. Фото: Bild

Обсяги виробленої в Росії зброї вже перевищують потреби для продовження війни проти України. Москва продовжує поповнювати свої склади. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє телеканал N-TV.

Глава відомства зазначив, що після збільшення витрат на озброєння та з огляду на те, що російська економіка стала на «воєнні рейки», значна частина всієї продукції вже не йде на фронт, а потрапляє на склади.

Натомість Пісторіус застеріг від подальших воєнних амбіцій Володимира Путіна. Очільник німецького оборонного відомства переконаний, що Путін може мати плани щодо нових ескалацій.

«Ви можете бути наївними та сказати, що він [Путін] робить це тільки з обережності. Як скептична людина, я сказав би у цьому випадку, що він робить це, бо має плани або щось може бути», — зазначив Пісторіус.

Раніше повідомлялося, що у Росії анонсували появу зенітно-ракетного комплексу нового покоління.

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