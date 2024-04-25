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На оккупированных территориях в школах будут учить управлять дронами

25 апреля 2024, 16:47

На оккупированных территориях в школах будут учить управлять дронами

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты будут готовить операторов БПЛА среди школьников. Об этом передает Национальное сопротивление.

«С первого сентября 2024 во всех школах на временно оккупированных территориях Украины будет введен новый предмет – курс по управлению БПЛА. Теперь навыки управления беспилотниками будут проходить в специализированных кружках. Однако научиться этому должен каждый учащийся», — говорится в сообщении.

Кроме того, каждое учебное заведение будет оснащено учебными беспилотниками и кадровым составом для организации обучения. К таким занятиям, скорее всего, будут привлекать именно российских военных.

Ранее мы писали, что российские войска получат первые образцы зенитной ракетной системы нового С-500 в 2024 году.

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