На окупованих територіях у школах навчатимуть керувати дронами

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти готуватимуть операторів БПЛА зі школярів. Про це повідомляє Національний спротив.



«З першого вересня 2024 року в усіх школах на тимчасово окупованих територіях України буде запроваджено новий предмет – курс з управління БПЛА. Наразі набування навичок управління безпілотниками відбуватиметься у спеціалізованих гуртках. Проте навчитися цього має кожен учень», — йдеться у повідомленні.



Крім того, кожен навчальний заклад буде оснащений навчальними безпілотниками та кадровим складом для організації навчання. До таких занять, радше за все, залучатимуть саме російських військових.



Раніше ми писали, що російські війська отримають перші зразки зенітно-ракетної системи нового покоління С-500 у 2024 році.