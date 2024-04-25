В поселке Удачное на Донетчине увеличилось количество жертв обстрела

Число жертв российского удара по поселку Удачное в Донецкой области увеличилось к вечеру 25 апреля. В областной военной администрации сообщили, что погибли три мирных жителя. Еще четверо ранены. Все они — работники железной дороги.



Оккупанты нанесли удар по поселку в обед. Повреждены админздание, учреждение культуры, кафе и около 20 частных домов.





Ранее сообщалось, что в Удачном погибли 2 человека, а один — ранен. Таким образом 25 апреля в Донецкой области в результате обстрелов погибли шесть человек, еще девятеро — получили ранения. В то же время, по данным прокуратуры области, погибли пять человек, ранены — восемь.