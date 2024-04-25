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Обстрел Балаклеи на Харьковщине: пострадали 10 человек ►

25 апреля 2024, 22:30

Обстрел Балаклеи на Харьковщине: пострадали 10 человек ►

Обстрел Балаклеи на Харьковщине: пострадали 10 человек

Семь жителей Балаклеи Харьковской области пострадали вследствие удара российских оккупантов по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

«Есть попадание у железнодорожного вокзала. Предварительно пять человек пострадали — три женщины и двое мужчин. Подробности устанавливаются. Все службы работают на месте», — сообщил Синегубов сразу после удара. 

Позже он добавил, что число пострадавших увеличилось до семи.

К вечеру стало известно о 10 пострадавших. 



Кроме того российская армия сегодня днем, 25 апреля, атаковала Никополь Днепропетровской области. В результате этого двое людей получили ранения.

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