Обстрел Балаклеи на Харьковщине: пострадали 10 человек ►

Семь жителей Балаклеи Харьковской области пострадали вследствие удара российских оккупантов по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.



«Есть попадание у железнодорожного вокзала. Предварительно пять человек пострадали — три женщины и двое мужчин. Подробности устанавливаются. Все службы работают на месте», — сообщил Синегубов сразу после удара.



Позже он добавил, что число пострадавших увеличилось до семи.



К вечеру стало известно о 10 пострадавших.





Кроме того российская армия сегодня днем, 25 апреля, атаковала Никополь Днепропетровской области. В результате этого двое людей получили ранения.