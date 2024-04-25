Українські військові показали, що відбувається на «захопленому» заводі в Красногорівці — окупантів вибили

Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУГ) «Хортиця» заявляє, що військам Росії не вдалося втриматися на вогнетривкому заводі у Красногорівці Донецької області. Раніше російський «воєнкор» Олександр Сладков опублікував відео з дрону. На кадрах один із російських військових розмахує прапором РФ із вікна промислової будівлі.



У «Хортиці» повідомили, що групу російських військових знищено «разом з іншими безпритульними, які намагалися сховатися у будівлі цього вогнетривкого заводу».



Українські військові близько 16 години 25 квітня за допомогою українського дрона зняли відео, яке спростовує російську пропаганду.