Для победы Украины еще не поздно — Столтенберг накануне очередного «Рамштайна»

На заседании Контактной группы по вопросам помощи Украине «Рамштайн» 26 апреля участники обсудят наполнение оборонных пакетов необходимым оружием и логистику. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Готовимся к завтрашнему заседанию "Рамштайн". Будем говорить, в частности, о том, как можно быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке», — заявил президент в видеообращении.



Как Зеленский отметил, «политически мы уже сработали ради поддержки. Теперь надо, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике».



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь призвал союзников ускорить поставки военной помощи Украине. Выступая во время визита в Берлине, он подчеркнул, что еще не поздно помочь Украине победить Россию.



Генсек отметил, что в последние месяцы «союзники по НАТО не оказали обещанную поддержку» Украине.



«Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на подходе», — добавил он.



Как сообщалось, Конгресс США одобрил дополнительное финансирование для помощи Украине размером в 61 миллиард долларов, а другие члены НАТО, в частности Великобритания, Германия и Нидерланды, объявили новые пакеты помощи.