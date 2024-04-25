Для перемоги України ще не пізно — Столтенберг напередодні чергового «Рамштайну»

На засіданні Контактної групи з питань допомоги Україні у форматі «Рамштайн» 26 квітня учасники обговорять наповнення оборонних пакетів необхідною зброєю та логістикою. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.



«Готуємось до завтрашнього засідання "Рамштайну". Будемо говорити, зокрема, про те, якнайшвидше подолати складнощі та проблеми, які накопичилися за півроку, коли ми очікували рішень щодо американської підтримки», — заявив глава держави у відеозверненні.



Як зазначив Зеленський, «політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і щодо наповнення пакетів необхідною зброєю, і з логістики».



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової допомоги Україні. Виступаючи під час візиту до Берліна, він наголосив, що ще не пізно допомогти Україні перемогти Росію.



Генсек зазначив, що останніми місяцями «союзники по НАТО не надали обіцяної підтримки» Україні.



«Але для перемоги України ще не пізно, тому що велика підтримка вже на підході», — додав Столтенберг.



Як повідомлялося, Конгрес США схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні на 61 мільярд доларів, а інші члени НАТО, зокрема Велика Британія, Німеччина та Нідерланди, оголосили нові пакети допомоги.