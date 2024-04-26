Іспанія поставить в Україну партію ракет для Patriot

Іспанія погодилася надати Україні ракети для систем Patriot, попри тиск з боку НАТО та ЄС. Про це пише El Pais.



Уряд погодився надати партію ракет Patriot, проте це буде обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць.



Раніше Греція заявила, що може передати Україні одну систему із двох ЗРК Patriot PAC-3 в обмін на американські «гарантії» проти «турецької загрози» та пакет фінансових компенсацій.



Нагадаємо, США готуються оголосити про надання найбільшого в історії пакета військової допомоги Україні в рамках програми USAID.