Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило военных, которые помогали подозреваемым

ГБР разыскало людей, помогавших подозреваемым в расстреле полицейских

Разоблачены двое военнослужащих, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области, информирует ГБР.







«Один из них уже задержан. 20 апреля 2024 года, после трагического события, нападавшие решили бежать за границу и обратились за помощью к знакомым военнослужащим. Один из них также самовольно покинул воинскую часть в Одесской области», — говорится в сообщении.



Несмотря на то, что уже было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство правоохранителей, фигуранты откликнулись и решили помочь.

ГБР разыскало людей, помогавших подозреваемым в расстреле полицейских. Фото: ГБР

В частности, один из них передал авто для бегства за границу, а другой — уехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападавшим.



24 апреля 2024 года ДБР задержал одного из военнослужащих, который способствовал побегу подозреваемых и самовольно покинул воинскую часть.



Напомним, вблизи села Яланец в Винницкой области расстреляли полицейских. Позже в результате успешной полицейской операции подозреваемые были задержаны.