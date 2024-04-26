Розстріл поліцейських на Вінниччині: ДБР викрило військових, які допомагали підозрюваним

ДБР розшукало людей, які допомагали підозрюваним у розстрілі поліцейських

Викрито двох військовослужбовців, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині, інформує ДБР.







«Один із них уже затриманий. 20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області», — йдеться у повідомленні.



Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти.

ДБР розшукало людей, які допомагали підозрюваним у розстрілі поліцейських. Фото: ДБР

Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший - поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам.



24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.



Нагадаємо, поблизу села Яланець на Вінниччині розстріляли поліцейських. Пізніше в результаті успішної поліцейської операції підозрюваних було затримано.