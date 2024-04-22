Подозреваемые в расстреле полицейских в Винницкой области собирались бежать за границу — Нацполиция

Подозреваемые в расстреле полицейских собирались сбежать из Украины. Фото: Нацполиция

В результате сложной и успешной полицейской операции подозреваемые в расстреле полицейских в Винницкой области были задержаны. Нападавшие скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области и намеревались уехать за границу Украины. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Задержанные называют мотивом нападения на полицейских то, что они перевозили боевые гранаты. Это устанавливает следствие.

Также вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проверяется причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали автомобиль злоумышленников. В автомобиле были найдены следы крови, свидетельствовавшие о том, что один из нападавших был ранен. Также полицейские изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос об объявлении задержанным лицами о подозрении и избрании мер.

Напомним, люди в военной форме расстреляли полицейских вблизи села Яланец в Винницкой области. Это произошло в ночь на 20 апреля. Огонь по правоохранителям открыли после того, как те остановили автомобиль. Судя по видео, которое опубликовали СМИ, полицейские попросили их открыть ящики, которые находились в багажнике. Нападавшие сделали вид, что ищут нож для того, чтобы открыть ящики, а затем начали стрелять в работников полиции.

От полученных ранений погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий, его напарник был ранен.