Війська РФ захопили Соловйове та Семенівку на Донеччині — відео

Армія РФ окупувала два села на Донеччині, – повідомляє український проєкт DeepState, посилаючись на ролики російських військових та відомості бійців ЗСУ. Йдеться про Семенівку та Соловйове.



Зазначається, що Соловйове ще вчора було «під питанням», а вже сьогодні поширили відео із підняттям прапора РФ у північно-західній частині села. У тій же частині села є зупинка, де бійці 100-го ОМБр знищили двох російських військових.



За словами аналітиків, Семенівка вже деякий час була реальною сірою зоною, але проводити ротації українські бійці не дозволяли, тому захід до села для російських сил був в один кінець. Сьогодні з'явилося відео про те, як російські військові вивісили у селі радянський прапор.



«Ситуація продовжує погіршуватись. У нинішніх умовах головне нормально відійти на новий рубіж, при цьому зберігши людей. І, звісно, не допускати навколишніх наглядових пунктів, бо за подіями стежать зараз усі військові, деморалізація нікому не потрібна. Тому що солдатське радіо знає більше, ніж "спікер із телевізора"», — вважають аналітики DeepState.

Раніше аналітики зазначили, що точаться бої поблизу селища Очеретине, села Первомайське, міста Часів Яр і села Новомихайлівка, а також російські війська просунулися в Соловйове, на південь від Новобахмутівки, в Новокалинове і Красногорівку.