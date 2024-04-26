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Боевики донецкого подразделения пожаловались Путину — низкие зарплаты и нет льгот

26 апреля 2024, 21:00

Боевики донецкого подразделения пожаловались Путину — низкие зарплаты и нет льгот

Боевики донецкого подразделения пожаловались Путину — низкие зарплаты и нет льгот

Боевики оперативно-боевого тактического формирования «ДНР» «Каскад» пожаловались российскому президенту Владимиру Путину. 

В сети ширится видео, на котором люди в военной форме заявляют, что их подразделение не числится официальным на территории России. Из-за этого боевики-участники донецкого «Каскада» не получают обещанные льготы. Также они пожаловались на низкие зарплаты.

Человек в маске на видео утверждает, что с начала 2024 более двух месяце ему и другим боевикам подразделения не платили зарплату. В марте им выплатили в среднем по 120 тысяч рублей. В конце апреля они получили по 30 тысяч рублей. 

Единоразовой выплаты в 195 тысяч рублей от Путина после подписания контракта тоже никто не получил. Есть проблем с оформлением региональных выплат в регионах РФ. Льготное поступление их детей в ВУЗы тоже не работает. 

«Каскад» был создан группировкой «ДНР», а именно его «министерством внутренних дел». Командующий ОБТФ «Каскад» — глава «МВД ДНР» Алексей Дикий.

 

 

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