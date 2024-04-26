Боевики донецкого подразделения пожаловались Путину — низкие зарплаты и нет льгот

Боевики оперативно-боевого тактического формирования «ДНР» «Каскад» пожаловались российскому президенту Владимиру Путину.



В сети ширится видео, на котором люди в военной форме заявляют, что их подразделение не числится официальным на территории России. Из-за этого боевики-участники донецкого «Каскада» не получают обещанные льготы. Также они пожаловались на низкие зарплаты.



Человек в маске на видео утверждает, что с начала 2024 более двух месяце ему и другим боевикам подразделения не платили зарплату. В марте им выплатили в среднем по 120 тысяч рублей. В конце апреля они получили по 30 тысяч рублей.



Единоразовой выплаты в 195 тысяч рублей от Путина после подписания контракта тоже никто не получил. Есть проблем с оформлением региональных выплат в регионах РФ. Льготное поступление их детей в ВУЗы тоже не работает.



«Каскад» был создан группировкой «ДНР», а именно его «министерством внутренних дел». Командующий ОБТФ «Каскад» — глава «МВД ДНР» Алексей Дикий.