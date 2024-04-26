Бойовики донецького підрозділу поскаржилися Путіну: низькі зарплати та немає пільг

Бойовики оперативно-бойового тактичного формування «ДНР» «Каскад» поскаржилися Володимиру Путіну.



У мережі шириться відео, на якому люди у військовій формі заявляють, що їхній підрозділ не вважають офіційним на території Росії. Через це бойовики-учасники донецького «Каскаду» не одержують обіцяних пільг. Також вони поскаржилися на низькі зарплати.



Людина в масці на відео стверджує, що з початку 2024 року понад два місяці їй та іншим бойовикам підрозділи не втиплачували зарплату. У березні їм виплатили загалом по 120 тисяч рублів. Наприкінці квітня вони отримали 30 тисяч рублів.



Одноразової виплати 195 тисяч рублів від Путіна після підписання контракту теж ніхто не отримав. Є проблеми з оформленням регіональних виплат у регіонах РФ. Пільговий вступ їхніх дітей до ВНЗ теж не працює.



«Каскад» був створений угрупованням «ДНР», а саме його «міністерством внутрішніх справ». Командувач ОБТФ «Каскад» — голова «МВС ДНР» Олексій Дикий.