Два боевика «Л-ДНР» приговорены к 15 годам тюрьмы во Львове

Двое жителей Донецкой и Луганской областей, воевавших в составе боевых пророссийских группировок «ДНР» и «ЛНР», приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Суд постановил конфисковать все принадлежащее им имущество.



«Жители Донецкой и Луганской областей в феврале 2022 года добровольно перешли на сторону врага, они вступили в незаконные вооруженные формирования "Народной милиции" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР"», — сообщил отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры.

В сообщении прокуратуры указано, что мужчины прошли военную подготовку и получили навыки использования оружия, проведения штурмов и оказания первой домедицинской помощи. А позже зачислили в подразделения «Народной милиции» и они выполняли боевые задания в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.



Один из осужденных выполнял обязанности фельдшера и стрелка, другой — также стрелка.



Оба подсудимых были задержаны военнослужащими Сил обороны Украины.