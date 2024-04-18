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По подозрению в шпионаже в пользу РФ немецкие власти арестовали боевика «ДНР»

18 апреля 2024, 11:59

По подозрению в шпионаже в пользу РФ немецкие власти арестовали боевика «ДНР»

В Германии арестовали двух подозреваемых, которые планировали диверсионные операции по поручению российской секретной службы, пишет немецкое издание Der Spiegel.

В Генпрокуратуре сообщили, что задержанные шпионили за базами США в интересах РФ и планировали атаки на маршруты передвижения военного транспорта.

Их арестовали в Баварии. Издание Tagesschau утверждает, что арестованные — два местных жителя Дитер С. и Александер Й.

У Дитера есть помимо немецкого и гражданство РФ, он с 2014 по 2016 годы воевал на стороне так называемой «ДНР» против Украины. Кроме того, подозреваемый Александр также мог воевать на стороне «ДНР». 

Следователи убеждены, что Дитер С. с октября 2023 общался с контактными лицами из российских спецслужб относительно диверсионных операций в Германии.

Утверждают, что он согласился совершить поджоги и подрывы военной инфраструктуры, оружейных заводов и промышленных объектов.

Напомним, российские шпионы проникли в Румынию под видом украинских беженцев.

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