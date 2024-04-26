Горлівку та Донецьк обстріляно: поранені двоє людей, одна — загинула

На окупованій території Донецької області двоє людей поранено, одна — загинула внаслідок обстрілів та спрацьовування мін. Про це заявили в окупаційній адміністрації «ДНР».



У Петровському районі внаслідок скидання боєприпасу з безпілотного літального апарату на вулиці Шкільна поранено 35-річного чоловіка.



У Куйбишевському районі Донецька чоловік наступтупив міну і помер дорогою до лікарні.



Внаслідок обстрілу Петрівського району на вулиці Відродження пошкоджено будівлю Центру первинної медико-санітарної допомоги та приміщення Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту Росії — посічені осколками стіни, покрівлі, вибиті скління вікон.



На вулиці Петрова — пряме влучання у багатоквартирний житловий будинок: пошкоджені покрівля, стіни, вибито скління вікон.



В окупованій Горлівці удари припали по житловому масиву «Будівельник», також пошкоджено автомобільну заправну станцію.