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Горлівку та Донецьк обстріляно: поранені двоє людей, одна — загинула

26 квітня 2024, 22:27

Горлівку та Донецьк обстріляно: поранені двоє людей, одна — загинула

На окупованій території Донецької області двоє людей поранено, одна — загинула внаслідок обстрілів та спрацьовування мін. Про це заявили в окупаційній адміністрації «ДНР».

 У Петровському районі внаслідок скидання боєприпасу з безпілотного літального апарату на вулиці Шкільна поранено 35-річного чоловіка.

У Куйбишевському районі Донецька чоловік наступтупив міну і помер дорогою до лікарні.

Внаслідок обстрілу Петрівського району на вулиці Відродження пошкоджено будівлю Центру первинної медико-санітарної допомоги та приміщення Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту Росії — посічені осколками стіни, покрівлі, вибиті скління вікон.

На вулиці Петрова — пряме влучання у багатоквартирний житловий будинок: пошкоджені покрівля, стіни, вибито скління вікон.

 В окупованій Горлівці удари припали по житловому масиву «Будівельник», також  пошкоджено автомобільну заправну станцію. 

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