Атака дронов по Краснодарскому краю РФ: возникли пожары на нескольких объектах

Краснодарский край РФ в ночь на 27 апреля атаковали беспилотники. В результате атаки БПЛА начался пожар на нескольких объектах. Среди них — нефтеперерабатывающие заводы и, как утверждает местные жители, военный аэродром.



По данным МЧС РФ, на Славянском нефтезаводе повреждена сепаративная установка.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что дроны пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры в нескольких районах края. По его словам, серьезных повреждений и пострадавших нет.



«По информации на данный момент, подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА», — заявил Кондратьев.



Местные жители пишут в соцсетях, что в результате атак возникли пожары на Ильском нефтезаводе, а на военном аэродроме были повреждены самолеты. Официальной информации об этом нет.





