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Атака дронів по Краснодарському краю РФ: виникли пожежі на кількох об'єктах

27 квітня 2024, 10:31

Атака дронів по Краснодарському краю РФ: виникли пожежі на кількох об'єктах

Краснодарський край РФ у ніч проти 27 квітня атакували безпілотники. Внаслідок атаки БПЛА почалася пожежа на кількох об'єктах. Серед них — нафтопереробні заводи та, як стверджують місцеві жителі, військовий аеродром.

 За даними МНС РФ, на Слов'янському нафтозаводі пошкоджено сепаративну установку.

 Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що дрони намагалися атакувати НПЗ та об'єкти інфраструктури у кількох районах краю. За його словами, серйозних пошкоджень та постраждалих немає.

«За інформацією на цей час, придушено понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. Намагалися атакувати НПЗ та об'єкти інфраструктури. Як повідомляють на місцях, постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідують загоряння внаслідок падіння БПЛА», — заявив Кондратьєв.

Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що внаслідок атак виникли пожежі на Ільському нафтозаводі, а на військовому аеродромі пошкоджені літаки. Офіційної інформації про це наразі немає.


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