Российская дезинформация: фейковые «военные» и настоящие цели оккупантов в Донецкой области ►

Российская агрессия против Украины проявляется не только на поле боя, но и в сфере информационной войны, где Кремль активно пропагандирует фейковые «военные цели» для оправдания массированных атак на мирное население и инфраструктуру. Журналисты рассмотрели несколько примеров российской дезинформации, которая отражает истинные намерения российских оккупантов.



С начала вторжения российская армия нанесла тысячи ударов по гражданским объектам. Западные и украинские военные эксперты подтверждают, что около 80% ударов по гражданской инфраструктуре российская армия наносит намеренно, говорят специалисты украинского Центра противодействия дезинформации. Это приводит к массовой эвакуации мирного населения и уничтожению городов, которые находятся под ежедневными обстрелами.



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