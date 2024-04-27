Російська дезінформація: фейкові «військові» та справжні цілі окупантів у Донецькій області ►

Російська агресія проти України проявляється не лише на полі бою, а й у сфері інформаційної війни, де Кремль активно пропагує фейкові «військові цілі» задля виправдання масованих атак на мирне населення та інфраструктуру. Журналісти розглянули декілька прикладів російської дезінформації, яка відображає справжні наміри російських окупантів.



З початку вторгнення російська армія завдала тисяч ударів по цивільних об’єктах. Західні та українські військові експерти підтверджують, що близько 80% ударів по цивільній інфраструктурі російська армія завдає навмисно, — говорять фахівці українського Центру протидії дезінформації. Це призводить до масової евакуації мирного населення та нищення міст, які перебувають під щоденними обстрілами.



Детальніше дивіться у відео із сурдоперекладом, яке підготували редакції «Першого Криворізького» та «Новин Донбасу».