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Оккупанты сосредоточили основные усилия на нескольких направления, ситуация на фронте обострилась — Сырский

28 апреля 2024, 17:17

Оккупанты сосредоточили основные усилия на нескольких направления, ситуация на фронте обострилась — Сырский

Ситуация на фронте обострилась. Фото: Александр Сырский Ситуация на фронте обострилась. Фото: Александр Сырский

По состоянию на сейчас ситуация на передовой довольно сложная. Оккупанты сосредоточили свои силы на нескольких направлениях, создавая значительное преимущество в силах и средствах. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях — имеет тактические успехи», — отметил он.

По словам Сырского, на этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта. Обстановка динамично менялась — в некоторых направлениях россияне имели тактический успех, а в некоторых удалось улучшить тактическое положение Сил обороны. 

Ситуация на фронте следующая:

В Луганской области противник пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя ставит выйти на административную границу Луганской области.

Основные направления сосредоточения усилий россиян на Купянском направлении — села Стельмаховка и Берестовое.

«Там оккупанты имели частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен. Также продолжают наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытаются вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец, успеха не имеет», — подчеркнул генерал.

На Северском направлении противник наступает в районе Белогоровки и Раздолевки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Продвижение на этом направлении остановлено.

На Краматорском направлении самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также противник пытается вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу «Северский Донец-Донбасс».

Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово.

Кроме того, напряженная обстановка в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском — в районах Роботиного и Вербового, на Херсонском — все еще надеется выбить наши войска из Крынок. Успеха не имеет ни в одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига.

Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

Сырский заявил, что также ВС РФ продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, также ведут диверсионно-разведывательную деятельность. Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на севере Украины нет. Вместе с тем отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями.

На данный момент продолжается ротация воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей.

Также продолжается подготовка личного состава в учебных центрах, основной упор — качество и мастерство во владении оружием.

«Продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонных рубежей и позициям. Также ведется работа с партнерами по скорейшему получению средств поражения, вооружения и военной техники», — резюмировал главнокомандующий.

Ранее мы писали, что российская армия 28 апреля в очередной раз ударили по территории Украины с помощью ударных дронов-камикадзе, беспилотников и ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили четыре «Шахеда» и один БПЛА неустановленного типа.

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