Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Російські окупанти зосередили основні зусилля на кількох напрямках, ситуація на фронті загострилася — Сирський

28 квітня 2024, 17:17

Російські окупанти зосередили основні зусилля на кількох напрямках, ситуація на фронті загострилася — Сирський

Ситуація на фронті загострилася. Фото: Олександр Сирський Ситуація на фронті загострилася. Фото: Олександр Сирський

На сьогодні ситуація на передовій доволі складна. Російські окупанти зосередили свої сили на кількох напрямках, створюючи значну перевагу у силах та засобах. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Ситуація на фронті загострилася. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу у силах та засобах. Активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках має тактичні успіхи», — зазначив він.

За словами Сирського, цього тижня тяжкі бої тривали по всій лінії фронту. Обстановка динамічно змінювалась — на деяких напрямках росіяни мали тактичний успіх, а на деяких – вдалося покращити тактичне становище Сил оборони.

Ситуація на фронті така:

У Луганській області противник намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням має — вийти на адміністративний кордон Луганської області.

Основні напрямки зосередження зусиль росіян на Куп'янському напрямку — села Стельмахівка та Берестове.

«Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений. Також продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, успіху не має», — наголосив генерал.

На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися та блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов'янськ. Просування на цьому напрямку зупинено.

На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу «Сіверський Донець-Донбас».

Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямах, де тривають запеклі бої. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись у Покровськ та Курахове.

Крім того, напружена обстановка у Запорізькій та Херсонській областях. На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському — в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському — досі сподівається вибити українські війська з Кринок. Успіху не має на жодному з напрямів. Ба ільше, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне становище у районі Сіньківки (Куп'янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

Сирський заявив, що також ЗС РФ продовжують обстріл прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, також ведуть диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки супротивника до наступальних дій на півночі України немає. Водночас відслідковуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. 

Наразі триває ротація військових частин з метою організації відпочинку особового складу та відновлення боєздатності наших військових частин.

Також триває підготовка особового складу у навчальних центрах, основний акцент на якість та майстерність у володінні зброєю.

«Продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій. Також ведеться робота з партнерами щодо якнайшвидшого отримання засобів ураження, озброєння та військової техніки», — резюмував головнокомандувач.

Раніше ми писали, що російська армія 28 квітня вкотре вдарила по території України ударними дронами-камікадзе, безпілотниками та ракетами. Сили протиповітряної оборони збили чотири «шахеди» та один БПЛА невстановленого типу. 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Олександр Сирський
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:40
Під час обстрілу Донецької області загинула жінка
23:21
Головне за день: Війська Росії захопили село на Авдіївському напрямку. Евакуація з Часового Яру
22:45
Російські військові захопили село Бердичі під Адвіївкою
16:15
У Донецьку унаслідок обстрілу поранені двоє пенсіонерок
00:12
Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»
22:53
Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ►
22:27
Горлівку та Донецьк обстріляно: поранені двоє людей, одна — загинула
19:44
В окупованому Донецьку працівники заводу отримали зарплату лише після втручання прокуратури РФ
18:40
«ЛНР» назвала міста, де на Великдень не скасують комендантську годину
16:34
ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
11:33
Будівельників із Середньої Азії заселяють у відремонтовані будинки у захопленому Маріуполі
10:39
Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби
09:58
У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами
00:01
Двоє людей загинули під час обстрілу Донецька ввечері 25 квітня
23:20
Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині
17:10
Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»
16:47
На окупованих територіях у школах навчатимуть керувати дронами
16:02
Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
усі новини
17:17
Російські окупанти зосередили основні зусилля на кількох напрямках, ситуація на фронті загострилася — Сирський
16:15
Третя штурмова бригада знищила РЕБ «Гроза» армії РФ
15:40
Під час обстрілу Донецької області загинула жінка
15:08
РФ майже 180 разів атакувала українські ТЕС з початку повномасштабної війни
14:50
Російські військові збили свій безпілотник і похвалилися цим на ТБ
14:22
Зенітники знищили розвідувальний дрон російських окупантів Supercam
13:55
Громадянин РФ жорстоко вбив двох українців у Німеччині
13:30
У Калузькій області РФ дрони впали біля нафтобази
12:10
У Міноборони РФ поскаржилися на масовану атаку дронів: сили ППО збили 17 цілей
11:36
Прикордонники на Донеччині збили коригувальний БПЛА «Орлан-10»
10:55
За добу окупанти 5 разів обстріляли населені пункти Донецької області
09:59
Після захоплення села Бердичі армія РФ просунулась у Кислівці — DeepState
09:32
Росіяни активізували штурми та обстріли на Луганщині — Лисогор
08:44
Сили ППО збили чотири дрони-камікадзе та один БПЛА невстановленого типу
08:24
На Донеччині окупанти за добу поранили 2 жителів — Філашкін
23:21
Головне за день: Війська Росії захопили село на Авдіївському напрямку. Евакуація з Часового Яру
22:45
Російські військові захопили село Бердичі під Адвіївкою
21:12
Зеленський: Основна мішень російського ракетного обстрілу — енергетика
16:49
Російська дезінформація: фейкові військові та справжні цілі окупантів у Донецькій області ►
16:15
У Донецьку унаслідок обстрілу поранені двоє пенсіонерок
усі новини
ВІДЕО
Третя штурмова бригада знищила РЕБ «Гроза» армії РФ Третя штурмова бригада знищила РЕБ «Гроза» армії РФ
28 квітня, 16:15
Окупанти збили свій безпілотник і розповіли про це пропагандистці Ользі Скабеєвій. Фото: соцмережі Російські військові збили свій безпілотник і похвалилися цим на ТБ
28 квітня, 14:50
Зенітники знищили розвідувальний дрон російських окупантів Supercam Зенітники знищили розвідувальний дрон російських окупантів Supercam
28 квітня, 14:22
Прикордонники знищили БПЛА росіян. Фото: ДПСУ Прикордонники на Донеччині збили коригувальний БПЛА «Орлан-10»
28 квітня, 11:36
Російська дезінформація: фейкові військові та справжні цілі окупантів у Донецькій області ► Російська дезінформація: фейкові військові та справжні цілі окупантів у Донецькій області ►
27 квітня, 16:49
Як під обстрілами живе село Желанне на Донеччині — відео ► Як під обстрілами живе село Желанне на Донеччині — відео ►
27 квітня, 13:15

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір