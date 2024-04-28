Російські окупанти зосередили основні зусилля на кількох напрямках, ситуація на фронті загострилася — Сирський

Ситуація на фронті загострилася. Фото: Олександр Сирський

На сьогодні ситуація на передовій доволі складна. Російські окупанти зосередили свої сили на кількох напрямках, створюючи значну перевагу у силах та засобах. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Ситуація на фронті загострилася. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу у силах та засобах. Активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках має тактичні успіхи», — зазначив він.



За словами Сирського, цього тижня тяжкі бої тривали по всій лінії фронту. Обстановка динамічно змінювалась — на деяких напрямках росіяни мали тактичний успіх, а на деяких – вдалося покращити тактичне становище Сил оборони.



Ситуація на фронті така:



У Луганській області противник намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням має — вийти на адміністративний кордон Луганської області.

Основні напрямки зосередження зусиль росіян на Куп'янському напрямку — села Стельмахівка та Берестове.



«Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений. Також продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, успіху не має», — наголосив генерал.



На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися та блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов'янськ. Просування на цьому напрямку зупинено.



На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу «Сіверський Донець-Донбас».



Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямах, де тривають запеклі бої. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись у Покровськ та Курахове.



Крім того, напружена обстановка у Запорізькій та Херсонській областях. На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському — в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському — досі сподівається вибити українські війська з Кринок. Успіху не має на жодному з напрямів. Ба ільше, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.



Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне становище у районі Сіньківки (Куп'янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).



Сирський заявив, що також ЗС РФ продовжують обстріл прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, також ведуть диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки супротивника до наступальних дій на півночі України немає. Водночас відслідковуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку.



Наразі триває ротація військових частин з метою організації відпочинку особового складу та відновлення боєздатності наших військових частин.



Також триває підготовка особового складу у навчальних центрах, основний акцент на якість та майстерність у володінні зброєю.



«Продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій. Також ведеться робота з партнерами щодо якнайшвидшого отримання засобів ураження, озброєння та військової техніки», — резюмував головнокомандувач.



Раніше ми писали, що російська армія 28 квітня вкотре вдарила по території України ударними дронами-камікадзе, безпілотниками та ракетами. Сили протиповітряної оборони збили чотири «шахеди» та один БПЛА невстановленого типу.