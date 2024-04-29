Европейские банки заплатили Кремлю 800 млн евро в виде налогов — FT

Крупнейшие европейские банки заплатили Кремлю за прошлый год в виде налогов более 800 млн евро. Это в четыре раза больше, чем до начала войны. Фото: Wikipedia

Семь крупнейших европейских банков по размеру активов в стране заплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году. Это в четыре раза больше, чем довоенный уровень, несмотря на обещания минимизировать свое присутствие в России после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщило британское издание Financial Times.

Эти банки — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году. Эта прибыль была в три раза больше, чем в 2021 году, и частично была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны, что приводит к увеличению налоговых выплат.

Налоги, уплачиваемые европейскими банками и составляющие около 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета России на 2024 год, являются примером того, как иностранные компании, оставшиеся в стране, помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции, пишет издание.

По данным анализа Йельской школы менеджмента, около 1000 компаний вышли из бизнеса на территории России, хотя сотни компаний все еще работают и оплачивают налогами войну. В их число входят Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever и Reckitt, а также крупнейшие европейские банки.