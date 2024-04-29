Європейські банки сплатили Кремлю 800 млн євро у вигляді податків — FT

Найбільші європейські банки сплатили Кремлю за минулий рік у вигляді податків понад 800 млн євро. Це вчетверо більше, ніж до початку війни. Фото: Wikipedia

Сім найбільших європейських банків за обсягом активів у країні сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків минулого року. Це вчетверо більше, ніж довоєнний рівень, незважаючи на обіцянки мінімізувати свою присутність у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомило британське видання Financial Times.

Ці банки — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP — повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад 3 млрд євро у 2023 році. Цей прибуток утричі більший, ніж у 2021 році, і частково отриманий завдяки коштам, які банки не можуть вивести з країни, що призводить до збільшення податкових виплат.

Податки, що сплачуються європейськими банками і становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність попри західні санкції, – пише видання.

За даними аналізу Єльської школи менеджменту, близько 1000 компаній вийшли з бізнесу на території Росії, хоча сотні компаній досі працюють та оплачують податками війну. До таких належать Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever та Reckitt, а також найбільші європейські банки.