ВСУ освободили остров Нестрига в Херсонской области

Освобожден остров Нестрига. Фото: DeepState

Украинские военнослужащие установили полноценный контроль над островом Нестрига, который расположен в Херсонской области. Об этом передает головком Александр Сырский и украинский проект DeepState.



«Освобожден остров Нестрига», — говорится в сообщении.



Недавно главнокомандующий Александр Сырский рассказал, что на Херсонском направлении украинским подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига.



Кроме того, согласно данным DeepState, войска РФ продвинулись в Нетайлово, возле Новоалександровки и захватил Новомихайловку/



Ранее мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какая ситуация сейчас на передовой.