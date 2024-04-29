ЗСУ звільнили острів Нестрига на Херсонщині

Звільнено острів Нестрига. Фото: DeepState

Українські військовослужбовці встановили повноцінний контроль над островом Нестрига, що у Херсонській області. Про це передає головком Олександр Сирський та український проєкт DeepState.



«Звільнено острів Нестрига», — йдеться у повідомленні.



Нещодавно головнокомандувач Олександр Сирський розповів, що на Херсонському напрямку українським підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.



Крім того, згідно з даними DeepState, війська РФ просунулися у Нетайлове, біля Новоолександрівки та захопили Новомихайлівку.



Раніше ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, яка ситуація зараз на передовій.