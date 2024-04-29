На убийство двух украинцев отреагировали в правительстве ФРГ

ФРГ не будет попустительствовать преступлениям против граждан Украины, которых теперь немалое количество в стране. Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге в понедельник, 29 апреля, сообщает «Укринформ».

Немецкий чиновник прокомментировал таким образом резонансное убийство двух украинских военных, проходивших в ФРГ реабилитацию, и добавил, что случившийся инцидент вызывает большую обеспокоенность.

«Пусть будет понятно всем: ничего подобного на нашей территории толерировать мы не должны и не будем. Украинцы, которые к нам приехали, спасаясь от российской агрессивной войны, должны чувствовать себя здесь в безопасности», — подчеркнул представитель федерального правительства.

Хебештрайт призвал не делать скоропалительные выводы относительно мотивов и обстоятельств преступления до завершения следствия, которое проводят правоохранительные органы Баварии.

По его словам, очевидно лишь то, что двое граждан Украины были убиты «российско-немецким преступником».

Напомним, россиянин зарезал двух украинцев в баварском городке Мурнау. 36-летний мужчина скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а 23-летнего парня отвезли в больницу, но спасти его не удалось.