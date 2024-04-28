Гражданин РФ жестоко убил двух украинцев в Германии

В немецком городе Мурнау 27 апреля гражданин России напал с ножом на двоих украинцев, мужчины погибли. Трагедия произошла перед торговым центром. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«В субботу, 27 апреля 2024 года, на территории торгового центра в Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями», — говорится в сообщении.



Отмечается, что первый пострадавший умер на месте от полученных серьезных травм, а у второго первоначально были обнаружены очень серьезные травмы, однако он скончался в больнице. Позже немецкая полиция установила, что погибшие — граждане Украины в возрасте 36 и 23 лет. Оба жили в районе Гармиш-Партенкирхен.



Правоохранительные органы задержали предполагаемого подозреваемого, им оказался 57-летний гражданин РФ. При поддержке сотрудников отдела судебно-медицинской экспертизы в настоящее время под руководством второй прокуратуры Мюнхена проводится дальнейшее расследование по подозрению его в двойном убийстве. На месте преступления также находился представитель ответственной прокуратуры.



«На основании всех фактов прокуратура в срочном порядке ходатайствует об аресте 57-летнего подозреваемого. В воскресенье, 28 апреля, дело будет передано следственному судье соответствующего районного суда для выяснения вопроса о задержании», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что двоих российских военнослужащих задержали по подозрению в убийстве пятерых человек на оккупированной территории в Херсонской области. Среди погибших — две женщины (одна из них была главой посёлка) и трое мужчин (двое из которых — военные ВС РФ).