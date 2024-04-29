На вбивство двох українців відреагували в уряді ФРН

ФРН не потуратиме злочинам проти громадян України, яких тепер чимала кількість у країні. Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт на брифінгу в понеділок, 29 квітня, – повідомляє «Укрінформ».

Німецький чиновник прокоментував таким чином резонансне вбивство двох українських військових, які проходили у ФРН реабілітацію, і додав: інцидент, що стався, викликає велике занепокоєння.

«Нехай буде зрозуміло всім: нічого подібного на нашій території толерувати ми не маємо і не будемо. Українці, які до нас приїхали, рятуючись від російської агресивної війни, повинні почуватися тут у безпеці», — наголосив представник федерального уряду.

Хебештрайт закликав не робити поспішних висновків щодо мотивів та обставин злочину до завершення слідства, яке проводять правоохоронні органи Баварії.

За його словами, очевидно лише те, що двох громадян України вбив «російсько-німецький злочинець».

Нагадаємо, росіянин зарізав двох українців у баварському містечку Мурнау. 36-річний чоловік помер від тяжких ножових поранень на місці, а 23-річного парубка відвезли до лікарні, але врятувати його життя не вдалося.