В Киеве вылетел на тротуар и перевернулся грузовик DAF

Авария в Киеве: грузовик DAF на тротуаре. Фото: кадр из видео

Сегодня в Соломенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, грузовик DAF вылетел на тротуар и перевернулся. Видео аварии опубликовала пресс-служба патрульной полиции Киева.







По предварительной информации правоохранителей, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на электроопору.



«Транспортное средство совершило неуправляемое движение и перевернулось на тротуар. Кроме того, патрульные проверили у водителя наличие всех документов и установили, что у руководителя нет действительного страхового полиса», — заявили в патрульной службе.

Авария в Киеве: грузовик DAF на тротуаре. Фото: кадр из видео

Стоит отметить, что под колеса грузовика DAF едва не попал человек, проходивший по тротуару. Он вовремя успел спуститься по ступенькам, избежав удара рухнувшей электоопоры.



Напомним, в Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли.