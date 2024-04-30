У Києві вилетіла на тротуар і перекинулася вантажівка DAF

Аварія у Києві: вантажівка DAF на тротуарі. Фото: кадр із відео

Сьогодні в Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода, вантажівка DAF вилетіла на тротуар і перекинулася. Відео аварії опублікувала пресслужба патрульної поліції Києва.







За попередньою інформацією правоохоронців, водій вантажівки не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та наїхав на електроопору.



«Транспортний засіб здійснив некерований рух та перекинувся на тротуар. Крім того, патрульні перевірили у водія наявність усіх документів і встановили, що кермувальник не має дійсного страхового поліса», — заявили в патрульній службі.

Аварія у Києві: вантажівка DAF на тротуарі. Фото: кадр із відео

Варто зазначити, що під колеса вантажівки DAF ледь не потрапила людина, яка проходила тротуаром. Він вчасно встиг спуститися сходами, уникнувши удару електроопори.



Нагадаємо, в Донецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої двоє людей загинули.