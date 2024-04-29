На выходных на Донетчине произошла авария: двое людей погибли

В Донецкой области произошло ДТП. Фото: ГСЧС

В минувшие выходных в Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Трагедия произошла в Покровском районе.



«В эти выходные в Службу спасения поступила информация от сотрудников Национальной полиции о том, что на автодороге неподалеку от города Белицкое произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся», — говорится в сообщении.





Спасатели с помощью бензопилы спилили ветки деревьев и освободили тело одного человека без признаков жизни из-под дерева, кроме того, деблокировали тело водителя из поврежденного автомобиля.



Ранее мы писали, что 22 апреля утром поступило сообщение о ДТП, которое произошло на территории Иванковской громады вблизи села Олива Киевской области. Под землю провалился микроавтобус.