В Славянске Донецкой области задержали российскую шпионку

За работу на военную разведку РФ жительнице Донецкой области грозит пожизненное заключение. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала российскую агентку, шпионившую за понтонными переправами ВСУ через реки Донецкой области. Об этом СБУ сообщила на своем Telegram-канале во вторник, 30 апреля.

«В результате спецоперации в Славянске задержана агентка военной разведки РФ, которая собирала разведданные по передислокации подразделений ВСУ в направлении передовой. Прежде всего, она пыталась выявить понтонно-мостовые комплексы и локации, где их используют для переправки тяжелого вооружения через местные реки», — говорится в сообщении.

Служба безопасности узнала о планах оккупантов еще на начальном этапе разведывательной активности их агентки, что позволило обезопасить позиции украинских войск.

Стало также известно о ее кураторе в военной разведке РФ — именно он определял задачи и платил за их выполнение.

Российскую агентку задержали в ее собственном доме на финальной стадии спецоперации.

У задержанной изъяты мобильные телефоны, на которых она регулярно меняла аккаунты для законспирированной коммуникации с оккупантами.

Шпионкой оказалась 25-летняя местная жительница.

Во время оккупации поселка Ямполь захватчики дистанционно завербовали женщину через ее знакомых в захваченном в то время населенном пункте. «Долгое время она находилась в «спящем» режиме, но весной этого года агентку «активировали» для разведывательно-подрывной деятельности во фронтовом регионе», — говорится в сообщении.

Злоумышленница для выполнения задач обходила местность, а также пыталась «втемную» выведывать нужную ей информацию у своих знакомых.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины сообщили фигурантке о подозрении по статье Государственная измена, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Женщине грозит пожизненное заключение.

Напомним, по подозрению в сдаче позиций Сил обороны арестован настоятель Святогорской лавры УПЦ МП Арсений.