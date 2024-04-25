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Арестован настоятель Святогорской лавры УПЦ МП Арсений: он обвиняется в сдаче позиций Сил обороны Украины

25 апреля 2024, 09:15

Арестован настоятель Святогорской лавры УПЦ МП Арсений: он обвиняется в сдаче позиций Сил обороны Украины

Настоятель Святогорской лавры задержан за сдачу позиций Сил обороны. Фото: Донецкая прокуратура Настоятель Святогорской лавры задержан за сдачу позиций Сил обороны. Фото: Донецкая прокуратура

Арестован настоятель Святогорской лавры УПЦ МП Арсений за сдачу позиций Сил обороны Украины. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Митрополита Арсения задержали накануне. Его обвиняют в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины.

Спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева уточнила «Новостям Донбасса», что речь идет о мере пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

По версии следствия, в сентябре 2023 года настоятель Святогорской лавры распространял информацию военного характера.

«В частности, во время своей проповеди он рассказал верующим о местонахождении блокпостов, а также подразделений ВСУ, СБУ, НПУ и Сил обороны Украины на территории Святогорской громады», — подчеркивается в сообщении прокуратуры.

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Максимальное наказание, которое грозит настоятелю — 8 лет лишения свободы.

Напомним, настоятель одного из храмов Винницкой епархии УПЦ МП, который восхвалял террористов Захарченко, Гиви и Моторолу, проведет два года в тюрьме за отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификацию российских захватчиков.

Ранее у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных завязок УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича также проходили обыски.

12 января 2024 года СБУ собрала доказательную базу на подсанкционного митрополита Луганской епархии УПЦ МП Василия Поворознюка и сообщила ему о подозрении. Сторонник российской агрессии благословил «присоединение» Луганска к РФ. 

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