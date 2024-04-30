У Слов'янську Донецької області затримали російську шпигунку

За роботу на військову розвідку РФ мешканці Донецької області загрожує довічне ув'язнення. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала російську агентку, яка шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донецької області. Про це СБУ повідомила на своєму Telegram-каналі у вівторок, 30 квітня.

«В результаті спецоперації у Слов'янську затримано агентку військової розвідки РФ, яка збирала розвіддані за передислокацією підрозділів ЗСУ у напрямку передової. Насамперед вона намагалася виявити понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки», — йдеться у повідомленні.

Служба безпеки дізналася про плани окупантів ще на початковому етапі розвідувальної активності їхньої агентки, що дозволило убезпечити позиції українських військ.

Стало також відомо про її куратора у військовій розвідці РФ — саме він визначав завдання та платив за їхнє виконання.

Російську агентку затримали у її власному будинку на фінальній стадії спецоперації.

У затриманої вилучено мобільні телефони, на яких вона регулярно змінювала акаунти для законспірованої комунікації з окупантами.

Шпигункою виявилася 25-річна місцева мешканка.

Під час окупації селища Ямпіль загарбники дистанційно завербували жінку через її знайомих у захопленому на той час населеному пункті.

«Довгий час вона перебувала у «сплячому» режимі, але навесні цього року агентку «активували» для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні», — йдеться у повідомленні.

Зловмисниця для виконання завдань оминала місцевість, а також намагалася «втемно» вивідувати потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігурантці про підозру за статтею Державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Жінці загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, за підозрою у здачі позицій Сил оборони заарештовано настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія.