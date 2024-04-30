Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Киеве презентовали документальный проект об освобожденных городах востока

30 апреля 2024, 15:33

В Киеве презентовали документальный проект об освобожденных городах востока

В Киеве состоялась презентация проекта «Святогорск/Лиман 2.0». Журналисты задокументировали более 60 историй этих деоккупированных городов востока, связанных с военным преступлением России по уничтожению жилья и гражданской инфраструктуры.

Команды платформы «Свой дом» и онлайн-журнала «Свои» объединились, чтобы исследовать и зафиксировать разрушение жилья и объектов в Лимане и Святогорске в рамках Программы USAID «Права человека в действии», выполняемой Украинским Хельсинкским союзом по правам человека.

Во время события состоялась презентация интерактивного лендинга Святогорск/Лиман 2.0.

«До полномасштабной войны в Святогорской и Лиманской громадах в общей сложности жили 60 000 человек. Пока здесь остаются лишь около 10 000. 80% жителей эвакуировались из зоны боевых действий и не вернулись после деоккупации. Потому что больше некуда. Мы записали истории тех, чье жилье и места силы были разрушены или повреждены», — говорит главная редактор «Свой дом» Юлия Ступка, отмечая, что каждая история содержит комментарии людей, связанных с разрушенным объектом.

Правозащитники, представители военной администрации и другие эксперты обсудили вызовы, с которыми сталкиваются громады на линии столкновения по вопросам восстановления.

«Выстраивать сейчас? Я думаю, что в некоторых населенных пунктах это не ко времени. Ибо они настолько разрушены, что их проще построить с нуля. Кто из строителей полезет, когда его может снайпер убить? Восстановление возможно в тех местах, где наступил покой, или хотя бы не достанет миномет. Если линия фронта рядом, то мы можем консервировать такие помещения. И много поврежденного имущества можно спасти, если это сделать», — отметил Сергей Мовчан, руководитель департамента документирования военных преступлений УХСПЧ.

«Те люди, которые живут на прифронтовых территориях в поврежденном жилье не могут ждать. Им нужно восстанавливаться уже сейчас. У них нет других вариантов. Украина уже сегодня дает 200 тыс. грн на восстановление поврежденного жилья, но международные учреждения говорят о том, что будут финансировать восстановление только после победы. Однако они постоянно оказывают гуманитарную помощь в виде строительных материалов», — считает Оксана Продан, советница председателя Ассоциации городов Украины, народная депутат 7-го и 8-го созывов.

«Возможно ли восстановление украинских городов на линии столкновения? Возможна. Но есть вопрос – насколько это уместно сегодня и какие объекты. В целом сейчас много людей, которые отказались от сертификатов на приобретение нового жилья в пользу средств на восстановление домов на своей земле. Но есть и те, кто приобрел новое жилье в других областях. Святогорск потихоньку отстраивается и туда возвращаются люди, но в Лимане ситуация совсем другая. Там не работает комиссия и получить компенсацию пока невозможно», — отметил Дмитрий Климович, депутат Святогорского городского совета.

Команда также открыла фотовыставку «Rewilding. Дикое поле Оскола». Фотограф-документалист Геннадий Сушко показал уничтоженное после подрыва дамбы Оскольское водохранилище и опустошившее село Яцковка, которое россияне превратили в пожарище и руины.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Киев

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:59
В Крыму оккупанты намеренно глушат мобильную связь и навигацию
14:53
Оккупированная часть Луганской области частично осталась без воды
11:22
На военном аэродроме в Джанкое ночью раздались взрывы: пять военных РФ пострадали
08:29
В оккупированном Крыму прозвучали взрывы
23:12
Главное за день: Атака Одессы. На Донбассе задержали главу нижегородской Думы
17:44
«Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ►
13:58
98-летняя женщина пешком вышла с оккупированной части Очеретино
11:22
Новомихайловка в Донецкой области захвачена российскими войсками — DeepState
22:30
Главное за день: Россиянин убил двух украинских военных в Германии. Сложная ситуация на передовой
21:05
Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ►
15:40
При обстрела Донецкой области погибла женщина
23:21
Главное за день: Войска России захватили село на Авдеевском направлении. Эвакуация из Часового Яра
22:45
Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой
16:15
В Донецке обстрелом ранены две пенсионерки
00:12
Главное за день: Активное продвижение армии РФ на фронте. Новые категории вместо «ограниченно годный»
22:53
Уничтоженная Новомихайловка — очередной «трофей» РФ, еще 4 шахты на Донбассе отдали «инвесторам»: дайджест оккупации ►
22:27
Горловка и Донецк обстреляны — ранены два человека, один — погиб
19:44
В оккупированном Донецке работники завода получили зарплату только после вмешательства прокуратуры
18:40
«ЛНР» назвала города, где на Пасху не отменят комендантский час
16:34
ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в захваченном Крыму — АТЕШ
все новости
17:45
Правительство выделило более 15 млрд гривен на закупку дронов
17:22
Россияне атаковали Харьков: прилет по жилому району, один погибший, девять раненых
17:09
Пасха в условиях войны: стало известно, какие ограничения будут в Покровской громаде
16:59
В Крыму оккупанты намеренно глушат мобильную связь и навигацию
16:32
На оккупированных территориях Донбасса растет количество сексуального насилия со стороны военных РФ
16:06
В Украину экстрадировали скрывавшегося в ЕС организатора «схем для уклонистов»
15:58
Мужчин призывного возраста из-за границы принудительно возвращать не будут — Стефанишина
15:33
В Киеве презентовали документальный проект об освобожденных городах востока
14:53
Оккупированная часть Луганской области частично осталась без воды
14:47
Шольц не поддержал изъятие активов России из-за возможных исков к Германии — WSJ
14:25
«Белые ангелы» вывезли из Красногоровки шестеро людей и животных
13:55
В Украине станут привлекать больше женщин к разминированию территорий
13:46
В Минобороны РФ заявили об атака БПЛА в Белгородской области
13:35
В Холодногорском районе Харькова авиабомба РФ разрушила два здания
13:24
В Украине анонсировали о создании третьей боевой бригады ГПСУ «Гарт»
12:55
В сети появилось видео удара России по Одессе баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом
12:36
В Киеве начали демонтаж скульптур под «Аркой дружбы народов»
12:12
По российскому миномету «Василёк» нанесли комбинированный удар дроном и 155 мм снарядом
11:56
В Московской области произошел крупный пожар на складе полиэтилена
11:55
В Славянске Донецкой области задержали российскую шпионку
все новости
ВИДЕО
Атака РФ по Одессе: момент удара баллистической ракеты. Фото: кадр из видео В сети появилось видео удара России по Одессе баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом
30 апреля, 12:55
Удар по «Васильку»: дрон и 155 мм снаряд. Фото: кадр из видео По российскому миномету «Василёк» нанесли комбинированный удар дроном и 155 мм снарядом
30 апреля, 12:12
В Московской области произошел крупный пожар на складе полиэтилена В Московской области произошел крупный пожар на складе полиэтилена
30 апреля, 11:56
Авария в Киеве: грузовик DAF на тротуаре. Фото: кадр из видео В Киеве вылетел на тротуар и перевернулся грузовик DAF
30 апреля, 11:38
Последствия ракетной атаки в Одессе. Фото: Силы обороны Юга Россия атаковала Одессу: 4 погибших и более 30 пострадавших, горит «дворец Кивалова»
29 апреля, 19:18
«Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ► «Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ►
29 апреля, 17:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор