В Киеве презентовали документальный проект об освобожденных городах востока

В Киеве состоялась презентация проекта «Святогорск/Лиман 2.0». Журналисты задокументировали более 60 историй этих деоккупированных городов востока, связанных с военным преступлением России по уничтожению жилья и гражданской инфраструктуры.



Команды платформы «Свой дом» и онлайн-журнала «Свои» объединились, чтобы исследовать и зафиксировать разрушение жилья и объектов в Лимане и Святогорске в рамках Программы USAID «Права человека в действии», выполняемой Украинским Хельсинкским союзом по правам человека.



Во время события состоялась презентация интерактивного лендинга Святогорск/Лиман 2.0.



«До полномасштабной войны в Святогорской и Лиманской громадах в общей сложности жили 60 000 человек. Пока здесь остаются лишь около 10 000. 80% жителей эвакуировались из зоны боевых действий и не вернулись после деоккупации. Потому что больше некуда. Мы записали истории тех, чье жилье и места силы были разрушены или повреждены», — говорит главная редактор «Свой дом» Юлия Ступка, отмечая, что каждая история содержит комментарии людей, связанных с разрушенным объектом.



Правозащитники, представители военной администрации и другие эксперты обсудили вызовы, с которыми сталкиваются громады на линии столкновения по вопросам восстановления.



«Выстраивать сейчас? Я думаю, что в некоторых населенных пунктах это не ко времени. Ибо они настолько разрушены, что их проще построить с нуля. Кто из строителей полезет, когда его может снайпер убить? Восстановление возможно в тех местах, где наступил покой, или хотя бы не достанет миномет. Если линия фронта рядом, то мы можем консервировать такие помещения. И много поврежденного имущества можно спасти, если это сделать», — отметил Сергей Мовчан, руководитель департамента документирования военных преступлений УХСПЧ.



«Те люди, которые живут на прифронтовых территориях в поврежденном жилье не могут ждать. Им нужно восстанавливаться уже сейчас. У них нет других вариантов. Украина уже сегодня дает 200 тыс. грн на восстановление поврежденного жилья, но международные учреждения говорят о том, что будут финансировать восстановление только после победы. Однако они постоянно оказывают гуманитарную помощь в виде строительных материалов», — считает Оксана Продан, советница председателя Ассоциации городов Украины, народная депутат 7-го и 8-го созывов.



«Возможно ли восстановление украинских городов на линии столкновения? Возможна. Но есть вопрос – насколько это уместно сегодня и какие объекты. В целом сейчас много людей, которые отказались от сертификатов на приобретение нового жилья в пользу средств на восстановление домов на своей земле. Но есть и те, кто приобрел новое жилье в других областях. Святогорск потихоньку отстраивается и туда возвращаются люди, но в Лимане ситуация совсем другая. Там не работает комиссия и получить компенсацию пока невозможно», — отметил Дмитрий Климович, депутат Святогорского городского совета.



Команда также открыла фотовыставку «Rewilding. Дикое поле Оскола». Фотограф-документалист Геннадий Сушко показал уничтоженное после подрыва дамбы Оскольское водохранилище и опустошившее село Яцковка, которое россияне превратили в пожарище и руины.