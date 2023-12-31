Житлові сертифікати. Як обміняти на квартиру чи будинок

У Дія можна обміняти житловий сертифікат на квартиру або будинок. Ілюстрація: Midjourney

З 27 грудня на порталі державних послуг «Дія» з'явилася можливість обміняти житлові сертифікати на квартири чи будинки в рамках програми «єВідновлення». За словами президента України Володимира Зеленського, поки що це працює у тестовому режимі, але згодом масштабується. Як отримати сертифікат і як обміняти його на житло — читайте у статті «Новини Донбасу».



Донецька область — одна із лідерів за кількістю зруйнованих об'єктів

Донецька область з огляду на інтенсивність боїв — одна із лідерів за кількістю об'єктів, внесених до спеціального реєстру пошкодженого та знищеного майна. На початок листопада, за інформацією голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк, у рамках програми «єВідновлення» жителям регіону вже виплатили 159 мільйонів гривень. Найбільше заявок подали у Слов'янській та Краматорській громадах. З 1 листопада ті, чиї будинки та квартири зруйновані та не підлягають відновленню, отримують житлові сертифікати у «Дії». Найближчим часом їх можна буде обміняти на нове майно. Документ дає можливість купити житло на первинному чи вторинному ринках у будь-якому населеному пункті України. Виняток — окуповані території та громади, де відбуваються активні бойові дії.



Будинки у приватному секторі Краматорська, знищені внаслідок російського ракетного удару 14 червня. Фото: Новини Донбасу

«Людина може обрати об'єкт нерухомості житлового призначення. Це обов'язкова вимога. Він не може купити офіс або якусь виробничу споруду. Є віртуальний сертифікат. Потерпілий знаходить відповідний об'єкт нерухомого майна, звертається до нотаріуса. Ці гроші замовляються в день передачі ключів або вже перераховуються на поточний рахунок продавця об'єкта нерухомості», — коментує директор Департаменту містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації Антон Коротковських.



Щоб отримати сертифікат, спочатку потрібно повідомити, що будинок або квартира зруйновані через додаток «Дія», до Центру надання адміністративних послуг або нотаріуса. Щоправда, юристи кажуть, що варіант «Дії» найдієвіший, а можливість подачі через ЦНАП з'явилася лише в середині грудня.



«Ми співпрацювали із Харківським регіоном. Вони подавали через "Дію" у жовтні. Ці люди вже отримали сертифікати на купівлю собі житла. Тобто, якщо ми говоримо про "Дію", вона працює», — каже координаторка параюристів Східного регіону в проекті «Української фундації правової допомоги» Яна Токар.



Щодо нотаріусів, то не всі, так би мовити, підключені до цієї опції. При цьому експерти наголошують: незалежно від того, як подаються заявки, всі вони все одно збираються у реєстрі пошкодженого майна.



Як подати заявку?

Щоб надіслати заявку, у додатку «Дія» потрібно вибрати «Послуги», а потім «Відновлення». Натисніть на «Подати заяву на виплату». Після цього у формі потрібно залишити свої контакти та номер рахунку. А потім чекати, доки комісія опрацює заявку, розрахує суму компенсації та сформує житловий сертифікат. Сума залежить від багатьох чинників. Є спеціальна формула з корегуючими коефіцієнтами.



«Затверджена постійна формула, яка застосовується комісією в кожному випадку окремо. Перший показник — вартість одного квадратного метра житла на вторинному ринку в цілому по Україні. Він складає 36 422 гривні. Далі обов'язково враховується регіональний коефіцієнт. Тут різні ціни за один квадратний метр, залежно від розташування знищеного об'єкта нерухомого майна. Залежно від регіону також враховується коефіцієнт, що враховує різницю ціни за один квадратний метр залежно від кількості кімнат об'єкта нерухомості. Також враховується коефіцієнт залежно від року забудови знищеного майна. Площа знищеного майна в квадратних метрах. Тобто в загальній складності у нас п'ять визначених цифрових показників, які якщо помножити між собою, виходить розмір компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна в гривнях», — каже Яна Токар.



Ілюстрація: Midjourney

Після того, як комісія визначила суму сертифікату, він з'являється у «Дії». Отже, можна обирати нове житло. Якщо вартість вища, різницю доведеться доплатити самостійно. Якщо менше, ніж номінал сертифікату, тут цікавий момент. Українець зможе отримати різницю лише після затвердження процедури стягнення репарацій із Росії.

Купівля житла

Коли нерухомість обрана, потрібно подати заяву до «Дії» на бронювання коштів. Протягом п'яти днів має надіслати повідомлення про те, що гроші заброньовані. Потім заявник матиме 30 днів для оформлення угоди купівлі-продажу. Оформити її може лише нотаріус, який має доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Продавець отримує гроші протягом п'яти днів на свій рахунок.



«Там є ще один договір. Договір про відступлення права вимоги на отримання репарацій. Це більше договір приєднання, він специфічно укладається шляхом подання заяви. Я пишу заяву, що прошу мені видати компенсації, і я відмовляюсь від репарацій на користь держави або місцевої влади», — коментують в «Українській фундації правової допомоги».



Пріоритетне право на отримання сертифіката мають учасники бойових дій, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю першої та другої груп, а також особи, призвані на військову службу за мобілізацією.



Поки що на основі сертифіката можна купити тільки квартиру або будинок. У першому кварталі 2024 року очікується, що таким чином можна буде придбати будівельні матеріали або замовити роботи. Це буде зручно для тих, хто хоче побудувати будинок на власній земельній ділянці.