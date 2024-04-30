У Києві презентували документальний проєкт про звільнені міста сходу

У Києві відбулася презентація проєкту «Святогірськ/Лиман 2.0». Журналісти задокументували понад 60 історій з цих деокупованих міст сходу, пов’язаних з воєнними злочинами Росії зі знищення житла та цивільної інфраструктури.



Команди платформи «Свій дім» та онлайн-журналу «Свій» об’єдналися, щоб дослідити та зафіксувати руйнування житла та об’єктів в Лимані та Святогірську в межах Програми USAID «Права людини в дії», яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини.



Під час події відбулася презентація інтерактивного лендингу «Святогірськ/Лиман 2.0».



«До повномасштабної війни у Святогірській і Лиманській громадах загалом жили 60 000 людей. Наразі тут залишаються лише близько 10 000. 80% жителів евакуювалися із зони бойових дій і не повернулися після деокупації. Бо більше нема куди. Ми записали історії тих, чиє житло та місця сили були зруйновані або пошкоджені», – каже головна редакторка платформи «Свій дім» Юлія Ступка, наголошуючи, що кожна історія містить коментарі людей, пов’язаних зі зруйнованим об’єктом.



Правозахисники, представники військової адміністрації та інші експерти обговорили виклики, з якими стикаються громади на лінії зіткнення в питаннях відновлення та відбудови.



«Чи відбудовувати зараз? Я думаю, що в деяких населених пунктах це не на часі. Бо вони настільки зруйновані, що їх простіше побудувати з нуля. Хто з будівельників полізе на дах, коли його може снайпер вбити? Відбудова можлива в тих місцях, де настав спокій, або хоча б не дістане міномет. Якщо лінія фронту поряд, то наразі ми можемо консервувати такі приміщення. І багато пошкодженого майна можна врятувати, якщо це зробити», — зазначив Сергій Мовчан, керівник департаменту документування воєнних злочинів УГСПЛ.



«Ті люди, які живуть на прифронтових територіях у пошкодженому житлі, не можуть чекати. Їм треба відбудовуватися вже зараз. У них немає інших варіантів. Україна вже сьогодні дає 200 тис. грн на відновлення пошкодженого житла, але міжнародні інституції кажуть про те, що фінансуватимуть відбудову лише після перемоги. Але вони постійно надають гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів», — вважає Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, народна депутатка 7-го і 8-го скликань.



«Чи можлива відбудова українських міст на лінії зіткнення? Можлива. Але є питання: наскільки це доречно сьогодні і які об'єкти. Загалом зараз є багато людей, які відмовилися від сертифікатів на придбання нового житла на користь коштів на відновлення будинків на своїй землі. Але є й ті, хто придбав нове житло в інших областях. Святогірськ поволі відбудовується, і туди повертаються люди, але в Лимані ситуація геть інакша. Там не працює комісія, й отримати компенсацію поки неможливо» — зазначив Дмитро Климович, депутат Святогірської міської ради.

Команда також відкрила фотовиставку «Rewilding. Дике поле Осколу». Фотограф-документаліст Геннадій Сушко показав знищене після підриву дамби Оскільське водосховище та спустоше село Яцківка, яке росіяни перетворили на згарище та руїни.



